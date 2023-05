Maggio 22, 2023

A Roma nuovo blitz degli ambientalisti che hanno versato carbone vegetale nella Fontana di Trevi. Ieri mattina quattro persone legate alla campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, hanno versato nella fontana il carbone vegetale diluito in acqua per chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili.