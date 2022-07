Roma, procura avvia indagine su incendio a Centocelle

Luglio 12, 2022

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sull'incendio che ha colpito la zona Centocelle. Gli inquirenti non escludono alcuna pista ma al momento è presto per ipotizzare moventi mafiosi. Sugli altri roghi che hanno colpito la Capitale nelle scorse settimane i pm hanno finora avviato singoli fascicoli.