Marzo 7, 2023

Due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo poco dopo le 12 di oggi all’altezza di Guidonia Montecelio, a Roma, e sono precipitati. Un veivolo è caduto in mezzo alla campagna, l’altro non lontano dalle case. Morti entrambi i piloti, il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, e il Maggiore Marco Meneghello, appartenenti al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare.