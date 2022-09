Roma, sequestrato Piper da 350mila euro

Settembre 13, 2022

Un Piper del valore di circa 350.000 euro è stato sequestrato dai finanzieri del comando provinciale di Roma presso l’aeroporto Roma Urbe, su disposizione del gip del Tribunale di Milano nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica meneghina.

Il provvedimento costituisce l’epilogo delle indagini svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Ciampino che, nel corso del monitoraggio dei transiti aerei presso il terzo scalo aeroportuale della Capitale, si sono insospettite alla vista del velivolo, formalmente di proprietà di un trustee americano con sede nel Delaware ma nella disponibilità di un’associazione sportiva dilettantistica italiana.

Gli approfondimenti hanno confermato che il mezzo, che riporta sigle identificative statunitensi, era presente stabilmente in Italia da più di sei mesi e, pertanto, importato in evasione dei dazi doganali e dell’Iva. Una persona dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di contrabbando doganale.