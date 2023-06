Roma si è candidata a ospitare l’Expo 2030

Giugno 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

Servizio EVAnews. “Sono davvero onorata di essere qui oggi per comunicarvi quanto l’Italia, gli italiani – tutti noi – crediamo nella candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030. È una sfida che la nostra Nazione, a tutti i livelli, sta portando avanti con grande entusiasmo. Spero di riuscire in questo difficile ed entusiasmante compito che ho oggi: convincervi. Convincervi a scegliere l’Italia, Roma, per ospitare l’Esposizione Universale del 2030, anno in cui valuteremo i risultati degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’anno che segnerà il centenario del Bureau International des Expositions. La nostra eredità, l’eredità che vuole lasciare l’Esposizione Universale in Italia, mira a costruire un percorso di progresso per la comunità internazionale; per mostrare che i nostri obiettivi per il millennio possono essere raggiunti, che non sono solo parole e che il rapporto tra le persone e il loro ambiente può essere davvero migliorato lavorando insieme. Scegliere l’Expo 2030 a Roma significa scegliere tutto questo.

Una delle menti più raffinate di tutti i tempi, Wolfgang Goethe, scriveva che, a Roma, ‘si intreccia l’intera storia del mondo’. Scegli Roma, uniamo la storia al futuro! Ci vediamo a Roma. Grazie”.