Giugno 15, 2022

Fino al 30 giugno presso l’Acquario Romano della Capitale sarà possibile visitare la mostra ‘Roma tra le due guerre nelle fotografie dell’Istituto Luce. Omaggio a Italo Insolera’. L’evento presentato dalla Famiglia Insolera e dalla curatrice Alessandra Maria Sette cade nel decennale della scomparsa del grande architetto urbanista, studioso appassionato della città di Roma.