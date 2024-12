Romanelli: “Sostenibilità sociale significa prendersi carico della felicità delle persone”

4 Dicembre 2024

“Sostenibilità sociale vuol prendersi carico della felicità delle persone, far sì che ognuno possa fiorire secondo la propria natura con pari opportunità. È fra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Tuttavia, a differenza di quanto accade per la sostenibilità ambientale, in quest’ambito esiste un ritardo di mezzo secolo in termini normativi.” Così Eugenia Romanelli, direttrice artistica della manifestazione, Founder di rewriters.it e CEO ReWorld, in occasione della quarta edizione del ReWriters fest., il festival europeo dedicato alla sostenibilità sociale che si è svolto a Roma presso l’Università La Sapienza.