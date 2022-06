Giugno 15, 2022

È partita alle 13.30 da Brescia, laddove si concluderà il 18 giugno dopo aver percorso oltre 2000 chilometri, la Millemiglia manifestazione che vede sfilare sulle strade d’Italia 425 straordinarie vetture d’epoca attraverso 250 Comuni, tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Liguria.

Grande l’entusiasmo di Maurizio Veggio, Responsabile della Direzione Territoriale Lombardia est – Triveneto di BPER Banca, Official Banking Partner dell’edizione 2022