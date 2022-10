Romeo: “Fenfluramina è grande possibilità per pazienti resistenti a terapie”

Ottobre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Antonino Romeo, Primario emerito dell’Uoc Neurologia pediatrica e centro regionale per l’Epilessia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, è uno degli esperti che hanno partecipato alla conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità nel nuovo farmaco di UCB a base di fenfluramina, indicato nel trattamento delle crisi epilettiche associate alla Sindrome di Dravet. Romeo illustra le caratteristiche cliniche della sindrome e spiega in quali pazienti è indicato l’uso di fenfluramina.