Rosatellum, Italia c’è lancia referendum per abolizione

Ottobre 24, 2022

Rosatellum, Italia c’è lancia un referendum per l’abolizione del sistema elettorale. Ad aderire all’iniziativa, avanzata da Gennaro Migliore, anche tra gli altri Federico Pizzarotti, Piercamillo Falasca, Bianca Hermanin, Alessio D’Amato, Angelo Sanza, Costanza Hermanin, Giuseppe De Mita, Marco Bentivogli, Fortuna Longobardi, Camillo D’Alessandro e Gianfranco Librandi.

“Il referendum – spiegano i promotori di ‘L’Italia c’è’ – si propone quindi di abolire i collegi uninominali, di cancellare le coalizioni e le pluricandidature, di introdurre un sistema di scelta di candidati che sia quello della preferenza per i candidati. Riteniamo invece che debba essere mantenuto lo sbarramento, senza eccezioni, del 3%. Il comitato presenterà il quesito presso la Corte di Cassazione nelle prossime settimane e auspichiamo che possa essere promosso dal fronte più ampio possibile, in modo da rigenerare il senso civico, rigenerando le responsabilità di ciascuno”, concludono.