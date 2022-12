Dicembre 19, 2022

“Eventi come gli Oscar dello Sport sono importantissimi per la condivisione dei valori dell’inclusione sociale”. Così il primo velista paraplegico italiano, Marco Rossato, a margine della XVII edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del CONI. “Spero che quello che sto facendo possa tornare ad essere utile un domani per altri. Io per raggiungere il mio sogno ho dovuto aspettare 20 anni”, ha concluso.