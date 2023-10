Ottobre 6, 2023

“La sostenibilità è una grande cornice che include molti concetti, nella nostra Fondazione abbiamo scelto di declinarla come sostenibilità finanziaria e sostenibilità nelle comunità in cui lavoriamo”. Così Maria Chiara Roti, Direttore Generale Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia durante il Salone Csr, l’appuntamento dedicato alla sostenibilità, che si è svolto a Milano dal 4 al 6 ottobre.