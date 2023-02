Febbraio 16, 2023

Al via il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere rottamate. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e di addebito, che rientrano nella Definizione agevolata, prevista dalla Legge di Bilancio 2023.