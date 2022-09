Settembre 12, 2022

Situata al primo piano della scuola Primaria Collodi, dell’istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano, l’aula del futuro, progettata dallo studio Stefano Boeri Interios e realizzata con la collaborazione di Napisan, nell’ambito del progetto ‘Igiene insieme’, è stata presentata oggi, primo giorno di scuola, alla stampa. Il General manager di Reckitt Hygiene Italia, Ferran Rousaud, espone le regole fondamentali apprese dagli alunni per una scuola più sicura.