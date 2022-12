Ruggiero: “Orgogliosa per Oscar. Mi sprona a fare meglio per la stagione che sta per iniziare”

Dicembre 19, 2022

“Iniziative come gli Oscar dello Sport italiano sono fondamentali per le discipline come la nostra, che hanno visibilità a seguito di vittorie”. Così la medaglia d’oro nel Sincro agli Europei, Lucrezia Ruggiero, a margine della XVII edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del CONI. “Essere stata riconosciuta tra le migliori atlete del 2022 mi riempie di orgoglio. Questo trofeo mi fa capire che abbiamo lavorato nel modo giusto e mi sprona a raggiungere nuovi obiettivi per la stagione che sta per iniziare”, ha concluso.