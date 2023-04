Aprile 19, 2023

L’orsa Jj4 è stata catturata. Lo rende noto la Provincia di Trento. L’orsa, su cui pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller.