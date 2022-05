Maggio 16, 2022

“La Nato non deve farsi illusioni che la Russia posso sopportare l’adesione di Finlandia e Svezia all’Alleanza”. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov sottolineando che e la sicurezza dei due Paesi non sarà rafforzata a seguito di questa decisione”.