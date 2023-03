Marzo 30, 2023

Arrestato in Russia per presunto “spionaggio” il giornalista statunitense Evan Gershkovich, corrispondente in Russia del quotidiano newyorchese Wall Street Journal. Il reporter si è dichiarato non colpevole. Il WSJ si dice “profondamente preoccupato”. Il Cremlino agli Usa: “Non tollereremo rappresaglie contro i media russi”.