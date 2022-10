Ottobre 3, 2022

Un messaggio fermo e inequivocabile, quello che l’Italia ha espresso alla Russia convocando alla Farnesina l’ambasciatore a Roma Serghey Razov. “La più ferma condanna per i referendum farsa nelle quattro regioni” ucraine, ha detto il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi, esortando le autorità russe a “revocare questi atti illeciti senza condizioni”.