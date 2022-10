Ottobre 18, 2022

La giornalista russa Marina Ovsyannikova ha lasciato la Russia insieme alla figlia. Lo ha reso noto il suo avvocato, Dmitri Zakhvatov. Il 17 marzo scorso aveva protestato contro la guerra di Mosca in Ucraina in diretta, durante un telegiornale di Pervy Kanal. Ovsyannikova, che era ai domiciliari, ora si trova in Europa.