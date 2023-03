Marzo 14, 2023

L’accordo sul grano è stato prorogato di 60 giorni. Lo ha comunicato alla Tass il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. Il ministro ucraino delle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov, ha criticato la decisione di prorogare l’accordo solo per 60 giorni, sostenendo che sia contraria ai termini dell’intesa.