Ottobre 12, 2022

“Dipende da cosa vuole parlare”. Questa la risposta del presidente americano Joe Biden, all’ipotesi di un possibile incontro con Vladimir Putin al G20 in Indonesia. Il leader Usa ha fatto intendere che eventuali trattative per una soluzione della guerra in Ucraina devono coinvolgere Kiev. Biden ha lasciato comunque intravedere degli spiragli.