Ottobre 7, 2022

Oggi, 7 ottobre, il presidente russo Vladimir Putin compie 70 anni. Nato nell’allora Leningrado, con il nonno cuoco di Stalin e il padre volontario in guerra, è cresciuto nella mitologia della grande guerra patriottica. Da membro del Partito Comunista è stato poi arruolato nei servizi segreti sovietici.