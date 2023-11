Russo: “Un trampolino di lancio verso iniziative più estese”

Novembre 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Si tratta di un trampolino di lancio verso iniziative più estese e consolidate che ci permettano di passare da una visione episodica ad una visione di ampio respiro che abbia di mira una formazione riabilitante e una speranza di trovare lavoro una volta terminata la pena” spiega Giovanni Russo, Capo del DAP a margine della conferenza Mi riscatto per il futuro relativa al primo accordo attuativo del Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Ferrovie dello Stato Italiane. “Nei prossimi 18 mesi circa 21.000 detenuti usciranno e dobbiamo consentire loro di scegliere di rientrare nei binari della legalità.”