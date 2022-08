Ryanair, nuovo sciopero: ancora disagi

Agosto 8, 2022

Continuano gli scioperi e le proteste da parte dell’equipaggio di Ryanair. Tornano ad incrociare le braccia i dipendenti dell’equipaggio di cabina a causa di sciopero proclamato dai sindacati spagnoli per il rifiuto della compagnia aerea, tra le più note per i viaggi low cost, di negoziare un nuovo accordo collettivo.

In tutto saranno 1.600 i lavoratori delle società Ryanair, Crewlink e Workforce a scioperare 24 ore su 24 dal lunedì al giovedì fino a Natale: nelle prime due settimane lo sciopero interesserà 1,04 milioni di passeggeri, con una media di 130.600 viaggiatori al giorno.