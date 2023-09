Settembre 8, 2023

Ryanair taglierà i voli da e per la Sardegna nella stagione invernale su una decina di rotte in risposta al decreto contro il caro voli approvato dal Consiglio dei ministri ad agosto. L’annuncio è stato fatto dal direttore commerciale del vettore irlandese, che ha definito “illegale” il provvedimento del governo italiano. Ecco le rotte destinate a saltare.