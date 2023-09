Settembre 12, 2023

“Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna e lo faremo quest’inverno per la Sicilia”. Così l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary definendo il nuovo decreto prezzi “stupido e illegale”. A stretto giro è giunta la replica del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: “L’Italia è un paese sovrano, non si fa ricattare da alcuno”.