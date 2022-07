Ryder Cup, Garlando: “Piattaforma Italy Best Golf si rivolge ai 70mln di golfisti nel mondo per vacanze in Italia”

Luglio 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Italy Best Golf nasce per cogliere l’opportunità della Ryder Cup. La piattaforma si rivolge ai 70 milioni di giocatori golfisti nel mondo per offrire loro l’opportunità di trascorrere le vacanze golfistiche in Italia. Il network permette di prenotare online campi da golf, hotel e servizi territoriali”. Lo ha affermato Paolo Garlando, general manager Italy Best Golf ed esperto di Hospitality & Sport Travel Marketing durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.