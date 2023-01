Gennaio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dal 29 settembre al 1° ottobre Roma diventerà la capitale mondiale del golf ospitando la Ryder Cup. Tante le iniziative di promozione del territorio. Il Lazio Golf District promuove i 22 impianti del circuito attraverso la partecipazione al PGA Show 2023, fiera tematica che si è svolta dal 24 al 27 gennaio 2023 all’Orange County Convention Center di Orlando (FL), negli Stati Uniti.