Luglio 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il settore del golf vive con il turismo organizzato perché necessita di molteplici servizi. Il golfista è uno sportivo che ricerca una quantità di servizi significativa e l’Italia può ancora sviluppare fasce di mercato”. Lo ha dichiarato Ivana Jelinic, Presidente Fiavet, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.