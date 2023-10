Ottobre 2, 2023

“Italy Best Golf Night After Ryder Cup 2023” è l’evento organizzato nella magica location dei Mercati Traiani, nel cuore del centro storico di Roma, a margine dell’edizione 2023 del torneo, che mette di fronte – sin dal lontano 1927 – una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei. Per la capitale non è solo un’occasione di sport, ma anche attrattiva per il territorio.