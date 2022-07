Ryder Cup, Onorato (assessore Turismo): “Opportunità per Roma anche per investimenti di grandi gruppi”

Luglio 6, 2022

“La Ryder Cup sarà una grande opportunità per la nostra città, per diffondere una Roma più moderna. Dal punto di vista turistico si innesta perfettamente con un momento molto positivo in termini di ricerca da parte dei turisti, di ritorno a Roma dopo la pandemia, ma soprattutto di investimenti di grandi gruppi che vogliono portare le loro strutture alberghiere a Roma. Nei prossimi tre anni avremo una crescita di posti letto a cinque stelle lusso: dai 1.500 posti di oggi agli oltre 5.000”. Lo ha affermato l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.