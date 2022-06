Giugno 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un murale per sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di Hiv come sommerso, pregiudizio, qualità di vita. L’opera di Alessandro Conti, in arte Etsom, è stata promossa da Gilead Sciences con lo scopo di combattere lo stigma verso chi convive con l’Hiv e promuovere l’alleanza fra tutti gli attori coinvolti nella lotta al virus dell’Aids