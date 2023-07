Luglio 8, 2023

Nel caso fosse introdotto per legge il salario minimo a 9 euro lordi all’ora, potrebbe esserci il serio pericolo di veder aumentare nel Paese il lavoro irregolare, in particolare nei settori dove attualmente i minimi tabellari sono molto inferiori alla soglia proposta dal disegno di legge presentato nei giorni scorsi alla Camera. E’ la criticità che indica la Cgia che, comunque, si dice favorevole al minimo salariale per legge purché sia misurato dal Tec, il trattamento economico complessivo.