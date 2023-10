Ottobre 18, 2023

“Un delitto perfetto contro una misura di civiltà”. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte, in aula alla Camera, sul salario minimo. “Un rinvio in commissione per farla morire lì. Ma noi non lo consentiremo, né rinvii né meline, basta schiaffi a questa aula”, ha aggiunto il leader del M5S.