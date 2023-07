Salario minimo, proposta unica da opposizioni

Luglio 1, 2023

Intesa delle opposizioni sul salario minimo per una proposta unica da depositare alla Camera nei prossimi giorni. “La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione, è un elemento qualificante dei nostri programmi elettorali. Per questo abbiamo lavorato a una proposta unica che depositeremo alla Camera nei prossimi giorni”, annunciano in una nota congiunta la segretaria del Pd, Elly Schlein; il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte; il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni; Matteo Richetti, di Azione; il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli e il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Vogliamo infatti sottolineare con forza -si legge nel comunicato- la comune convinzione che è giunto il momento di dare piena attuazione all’articolo 36 della Costituzione”.

Tra le altre cose la proposta prevede che al lavoratore venga introdotta una soglia minima inderogabile di 9 euro all’ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali.