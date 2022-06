Giugno 29, 2022

Saldi al via in tutta Italia. Il 2 luglio gli sconti saranno attivi in quasi tutte le regioni fino al 15 settembre. La prima a partire è la Sicilia che anticipa di un giorno. Mentre il Friuli Venzia Giulia prorogherà la stagione degli sconti fino al 30 settembre.