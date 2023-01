Gennaio 5, 2023

Al via in tutta Italia i saldi invernali 2023. Secondo i dati Confesercenti, il 72% dei consumatori acquisterà almeno un capo. 216 il budget medio nel Centro Italia, sensibilmente più alto rispetto al Nord (148 euro) e al Sud (147 euro). A spendere di più saranno gli uomini e gli over 35