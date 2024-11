Salis: “Non esiste una persona innocente davanti ad un atto di bullismo, non giratevi dall’altra parte”

13 Novembre 2024

Salis: “Lo sport come antidoto al bullismo, all’emarginazione, con la sua accettazione delle regole, accettazione del gruppo e saper rispettare gli altri anche quando il risultato non è quello che vorremmo. Lo sport è una medicina ideale per qualsiasi tipo di cura” così Silvia Salis, vicepresidente Vicario CONI, intervenuta alla presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d’Italia, Contro Bullismo e Disagio Giovanile, presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma.