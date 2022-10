Ottobre 6, 2022

Il Salone della CSR, la kermesse dedicata ai temi della responsabilità sociale d’impresa e dell’innovazione sociale, è giunto alla sua decima edizione. Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone, ha offerto la sua opinione in merito alle possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle sfide che porta con sè la crisi energetica per poi tracciare un bilancio dei dieci anni di vita del Salone.