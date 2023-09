Settembre 5, 2023

“Il nostro è un mercato orientato all’esportazione, con percentuali che raggiungono l’86% del totale”. Lo ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica e presidente dei Saloni Nautici, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova.