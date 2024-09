Salone Nautico, Piana: “In Liguria i più grandi gruppi industriali della Blue Economy”

19 Settembre 2024

“La nuova location del Salone del Mobile è una cornice fantastica per questa edizione 2024. Vogliamo mantenere le tradizioni che da sempre caratterizzano Genova nel mondo e al tempo stesso proiettarci in avanti con innovazione e sviluppo futuro”. Lo ha detto Alessandro Piana, presidente di Regione Liguria, in occasione della giornata inaugurale del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea’.