Salone Nautico, Porcari (Bper Banca): “Sosteniamo settore nautico in diverse forme”

23 Settembre 2024

“Bper come banca e come gruppo bancario sostiene il settore della nautica in diverse forme, sia a supporto dell’internazionalizzazione, con operazioni di corporate tradizionali e con operazioni di finanza strutturata”. Lo ha detto Nicola Porcari, Head of Structured Finance di Bper Banca, a margine del convegno intitolato ‘La filiera della nautica espressione di cultura e sostenibilità”, organizzato da Bper, Confindustria Nautica, Confindustria Genova e Unione Industriali di Torino, nell’ambito della 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.