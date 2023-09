Settembre 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Rappresentiamo un pezzo importante del mondo della nautica della Blue Economy che si integra perfettamente al nostro turismo sempre in crescita”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova.