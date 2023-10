Ottobre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

Costanti investimenti in ricerca, sviluppo e in ambito ESG con più di 19 progetti attivi, trasformazione digitale con circa 5 milioni di euro l’anno investiti in nuove tecnologie e la definizione di un Piano di Sostenibilità che guiderà lo sviluppo e la crescita aziendale nei prossimi anni. Sono questi gli ingredienti alla base delle performance di Salov in termini di business e di sostenibilità malgrado un 2022 sfidante.