Ottobre 17, 2023

“La nostra missione è quella di essere quotidianamente in prima linea nel supportare le persone con malattie rare”. Lo ha detto Annalisa Adani, vice president e general manager di Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, a margine del primo appuntamento della nuova serie di incontri “Sobi Talk” dedicato al tema dell’IA, con il quale si è voluto indagare il panorama delle sue possibili applicazioni nel campo della salute e delle malattie rare.