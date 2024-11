Salute, al via campagna social ‘Oltre il labirinto della depressione’

22 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

Oltre un milione di persone in Italia soffrono di depressione, una patologia di cui si parla ancora troppo poco, spesso sottovalutata che travolge chi la vive e chi è accanto. Per fare luce su questa complessa malattia e sensibilizzare l’opinione pubblica, Johnson & Johnson lancia la campagna “Out of the maze – Oltre il labirinto della depressione”, con il patrocinio di Fondazione progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps. La campagna vuole diffondere un messaggio preciso: con una diagnosi tempestiva e trattamenti adeguati, è possibile trovare una via d’uscita dal labirinto della depressione maggiore. Supporter dell’iniziativa è l’ex calciatore Gianluigi Buffon.