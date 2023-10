Ottobre 5, 2023

Si è tenuta a Milano l’inaugurazione del 43° Mese della Prevenzione Dentale, in cui l’Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent rinnovano l’impegno mettendo al centro il tema “Una prevenzione per ogni età” e a disposizione della popolazione italiana il test di autovalutazione della salute orale “Quanti anni ha il tuo sorriso?”, per sensibilizzare l’importanza di mantenere una corretta routine di igiene orale.