Salute, Andreoni: “Puntare ad ampliare vaccinazione per renderla più fruibile”

Febbraio 6, 2024

Your browser does not support the video tag.

“L’idea è quella di ampliare ulteriormente la vaccinazione dando maggiore disponibilità più giorni alla settimana proprio per rendere più fruibile la vaccinazione a tutte le persone che ne hanno bisogno e che la richiedano”. Con queste dichiarazioni, Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive dell’università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, è intervenuto a margine del convegno organizzato dalla Uoc di Malattie Infettive, sul Centro Vaccinale Ospedaliero (Cvo) per soggetti fragili e immunocompromessi, attivato nel maggio 2023 presso il Policlinico di Tor Vergata (Ptv).