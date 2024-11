Salute, Antonioli (Ucb): “Quasi 30% fatturato 2023 investito in ricerca”

5 Novembre 2024

“Ucb Pharma è da quasi 100 anni impegnata nella ricerca in vari campi, ma ultimamente ha concentrato proprio la sua ricerca nella immunologia e nella neurologia. L’anno scorso ha investito quasi il 30% del proprio fatturato, che è di 5.3 mld, in ricerca e sviluppo. E lo facciamo con una ricerca di precisione basata sugli anticorpi e le piccole molecole. Un impegno che sicuramente ha già dato grandi frutti, ma che andrà avanti per trovare nuove risposte per i bisogni dei pazienti che ancora non sono soddisfatti”. A dichiararlo è Laura Antonioli, medical affairs head Ucb Italia, a margine dell’evento con il quale Ucb ha dato l’annuncio del via libera di Aifa all’estensione della rimborsabilità in Italia di bimekizumab per l’artrite psoriasica attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa.